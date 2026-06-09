Meloni assente al vertice dei Volenterosi, Schlein: "Il governo non ha una politica estera"

La segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un talk al ‘Gay village’ di Roma, torna sull’assenza della Meloni al vertice dei Volenterosi. “Onestamente questo governo non ha una vera politica estera, o meglio ne ha tre diverse e quando ci sono fibrillazioni tra i partiti della maggioranza poi a pagare è il Paese, come abbiamo visto anche in queste ultime vicende”, ha dichiarato Schlein.

“L’Italia dovrebbe guidare in questo momento un salto in avanti dell’integrazione europea che è necessaria per non rimanere schiacciati dall’aggressività militare e commerciale che ci circonda, questo vuol dire superare l’unanimità e Meloni è contraria, fare cooperazioni rafforzate perché è chiaro che subito non riesci a riformare i trattati con tutti questi governi conservatori e nazionalisti, però puoi intanto partire con i Paesi che ci stanno, sulla competitività, sulla difesa e poi fare gli investimenti comuni europei per un grande piano industriale, sociale, ambientale e di difesa comune”, ha concluso.