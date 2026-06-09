Picierno, Schlein: "Elettori chiedono partito inclusivo, ma linea chiara"

La segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un talk al ‘Gay village’ di Roma, parlando dell‘addio al partito di Pina Picierno. “Noi continueremo ad essere un partito inclusivo che coltiva il suo pluralismo come un valore, ma io sono stata eletta anche per assicurare che il Pd avesse una linea chiara e comprensibile dai suoi elettori e i risultati ci confortano perché in ogni tornata regionale, amministrativa e quella europea siamo cresciuti come nessun altro partito in Europa”, ha dichiarato Schlein. “Quindi è chiaro che non smetti di coltivare il pluralismo, di ascoltare e di provare a fare sempre sintesi però senza perdere una chiarezza che i nostri elettori ci chiedono. La linea è quella“, ha concluso.