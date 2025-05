Il britannico Jack Draper ha vinto 6-3 e 7-6 in un'ora e 57 minuti e si è guadagnato la finale

Lorenzo Musetti ha perso in due set la semifinale del torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta di Madrid, in Spagna. Il britannico Jack Draper ha vinto 6-3 e 7-6 in un’ora e 57 minuti e si è guadagnato la finale, dove incontrerà Casper Ruud.

