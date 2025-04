Il tennista di Carrara sale all'11° posto

La finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025, persa in tre set contro Carlos Alcaraz, regala il best ranking a Lorenzo Musetti, che questa settimana occupa la posizione numero 11 della classifica ATP. Il carrarino, che durante la sfida contro lo spagnolo ha accusato un problema fisico, è già virtualmente nella Top Ten, in decima posizione, considerato che Casper Ruud deve difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno al torneo di Barcellona, al via oggi.

Il ritorno al secondo posto di Carlos Alcaraz vincitore a Montecarlo

Torna al secondo posto Carlos Alcaraz, retrocedendo in terza piazza Sasha Zverev, al numero 4 Taylor Fritz, che conta 5280 punti. Torna in top 10 Daniil Medvedev che scavalca il norvegese Casper Ruud, numero 10 con 3.215 punti. Ovvero appena 15 in più di Lorenzo Musetti. Il murciano diventa anche il numero 1 della Race. Il numero uno ATP è sempre Jannik Sinner, pronto al rientro agli Internazionali d’Italia, il 7 maggio, dopo la sospensione per il caso clostebol.

Carlos Alcaraz earns his first ATP Masters 1000 of the season 🏆 Read more 👇 — ATP Tour (@atptour) April 13, 2025

La top ten Atp completa

Questa la top ten del ranking Atp: 1. (=0) Jannik Sinner (ITA) 9.930 punti; 2. (+1) Carlos Alcaraz (SPA) 7.720; 3. (-1) Alexander Zverev (GER) 7.595; 4. (=0) Taylor Fritz (USA) 5.280; 5. (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.120; 6. (=0) Jack Draper (GBR) 3.870; 7. (+3) Alex de Minaur (AUS) 3.535; 8. (+1) Andrey Rublev 3.490; 9. (+2) Daniil Medvedev 3.290; 10. (-3) Casper Ruud (NOR) 3.215.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata