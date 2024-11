Dopo il trionfo di Sinner alle Atp Finals di Torino, in calendario l'atto conclusivo della storica competizione. Jannik guida gli azzurri contro l'Argentina. Ecco il programma

La Coppa Davis 2024 entra nel vivo con la fase finale a Malaga in calendario dal 19 al 24 novembre. Dopo la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals 2024 di Torino, l’attenzione si sposta quindi sull’Italia campione in carica guidata sempre dal numero 1 del mondo.

I convocati di Volandri, Sinner c’è

Il capitano azzurro Filippo Volandri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della storica competizione a squadre, che si svolgerà sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, in Spagna. Gli azzurri esordiranno nei quarti contro l’Argentina alle ore 17 di giovedì 21 novembre. Con Sinner, ci saranno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

“Ho fatto tutte le valutazioni necessarie secondo i criteri di osservazione tattico/tecnici e psicofisici -ha spiegato Volandri-. Continua il nostro percorso di squadra che sempre più colloca ogni momento come questo all’interno di un ciclo, che ad ogni appuntamento incrementa forza convinzione e disponibilità in tutti noi. Scegliere non è mai facile ma questi ragazzi facilitano sempre il compito mettendosi a disposizione totale perché sanno di essere tutti indispensabili all’interno di questo percorso. Chi scenderà in campo lo farà per tutti i propri compagni e per tutto il gruppo e da questi valori sono convinto che possano arrivare solo grandi risultati. Per questo il nostro obbiettivo è mantenere il più a lungo possibile la nostra posizione ai vertici del tennis mondiale”.

Binaghi: “Sinner anche in doppio misto”

“Sinner in Coppa Davis anche nel doppio? Scelte che spettano al capitano, che è parte del successo complessivo del tennis italiano. Da tifoso, a Sinner gli farei giocare anche il doppio misto“, ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. “Schiereremo la formazione migliore. Oggi abbiamo sette tennisti nei primi 50 al mondo, di cui cinque nei primi 40: noi potremmo presentare tre squadre di Coppa Davis competitive per vincere il titolo mondiale”, ha aggiunto, definendo “difficile” la sfida con l’Argentina.

Il programma della Final 8

Questo il programma dei quarti di finale della Final 8 di Coppa Davis: Martedì 19 novembre, ore 17: Spagna-Paesi Bassi; Mercoledì 20 novembre, ore 12: Germania-Canada; Giovedì 21 novembre, ore 10: USA-Australia; Giovedì 21 novembre, ore 17: Italia-Argentina.

Le semifinali i giocheranno il 22 e 23 novembre, questi gli accoppiamenti: Venerdì 22 novembre, ore 17: Germania/Canada – Spagna/Paesi Bassi; Sabato 23 novembre, ore 13: Italia/Argentina – USA/Australia.

La finale si disputerà il 24 novembre alle ore 16.

L’ultima recita di Nadal

La Final 8 di Coppa Davis sarà anche l’ultima recita con la Spagna di Rafael Nadal, che ha annunciato il ritiro. “La decisione di ritirarmi è maturata col tempo ma adesso penso solo a godermi questa settimana. Non ci presto attenzione ora, so che sarà un gran cambiamento nella mia vita ma ci penserò più in là. Adesso sono qui con la mia squadra, e sono felice di esserci”, ha detto Nadal in conferenza stampa in vista dell’esordio della Spagna.

“Non so dire quali emozioni avvertirò una volta in campo – ha proseguito il maiorchino – se dovrò giocare spero di contenerle perché in fin dei conti sono qui per aiutare la squadra. Poi, certo, sarà anche la mia ultima settimana da professionista ma questa resta una competizione a squadre”. La Spagna esordirà domani contro l’Olanda. “Ho lavorato quanto più intensamente potevo dando il massimo ogni giorno. Ma è difficile quando non si gioca spesso mantenere un livello di base accettabile. Ci sono stati buoni momenti e altri meno buoni, ma credo di aver fatto progressi costanti – ha spiegato – Abbiamo una squadra molto forte, questi ragazzi hanno disputato una stagione intera sul circuito e adesso sta al capitano decidere cosa sia meglio per il nostro team”. Capitan Ferrer non si è sbilanciato sulla presenza di Rafa in squadra. “Se è pronto a scendere in campo? Non lo so, lo scoprirete domani. Per ora non ho preso alcuna decisione”, ha concluso.

I pronostici dei bookie

La stagione trionfale di Jannik Sinner spinge la nazionale di tennis in pole sulla lavagna dei bookmaker per la Coppa Davis. Il bis azzurro per confermare lo storico trionfo dello scorso anno paga 2,50 su Goldbet e Better, ma occhio alla Spagna, in scia a 3 volte la posta. Oltre al pericolo Carlos Alcaraz, l’ultimo torneo in carriera di Rafa Nadal potrebbe dare una marcia in più alla squadra padrona di casa a Malaga. Completano il podio dei favoriti gli Stati Uniti, a 6, in testa nell’albo d’oro con 32 successi, ma a secco dal 2007. Più staccata, a 8, l’Australia, sconfitta dall’Italia nel 2023, e il Canada, a 11, campione nel 2022.

