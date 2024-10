L'evento per promuovere la prevenzione sanitaria e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano

Promuovere la cultura della prevenzione sanitaria e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano. Questi gli obiettivi di Tennis & Friends, la manifestazione che come ogni anno apre le porte del Foro Italico di Roma a tutte le famiglie. Un’occasione non solo per effettuare check up medici di ogni tipo ma anche per provare nuovi sport nei vari stand allestiti nel parco olimpico. “Un valore enorme perché diamo la possibilità a migliaia di persone di fare screening e tagliandi della salute che sono fondamentali e periodici” spiega il fondatore e presidente Giorgio Meneschincheri. “In più lo sport che è prevenzione. Settanta strutture sanitarie radunate per la prima volta al Foro Italico, le federazioni sportive e le Forze Armate che con i loro medici praticano e promuovono la prevenzione”. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti tra cui Paolo Bonolis, Al Bano, Dolcenera e Ricky Tognazzi assieme a Simona Izzo. I mondi di sport, salute e spettacolo si uniscono per lanciare come ogni anno un messaggio di prevenzione e cura di sé. Tra le autorità presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha tagliato il nastro inaugurale, l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, e il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma.

