L'ex terzino dello Scudetto 2001 ha parlato dei temi di attualità in casa giallorossa

“E’ presto per giudicare Juric. Preferisco aspettare, non è facile, la società ha cambiato tanto a livello organizzativo. De Rossi però è stato mandato via in modo sbagliato. Meno male che ci sono i tifosi. Anche per un giudicare Konè serve tempo: mi piace come giocatore, ma è un momento particolare. La Roma può ancora arrivare in Champions League, ma non è semplice”. Così l’ex giocatore della Roma Vincent Candela, parlando al Villa Pamphili Padel Club della Capitale dove domenica ha sfidato in coppia con l’ex romanista Simone Perrotta i due ex laziali Paolo Di Canio e Stefano Fiore in una sfida valida per il torneo ‘Mediolanum Padel Cup’.

