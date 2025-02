La replica del ministro dello Sport, Abodi: "Quarto mandato? Il mondo dello sport è molto più di 43 presidenti federali"

Equiparare le normative elettorali del Coni a quelle delle federazioni sportive. È la richiesta contenuta in una lettera inviata al Governo, sottoscritta da 43 presidenti di federazioni sportive. Su 50 federazioni del Coni sono stati esclusi dal coinvolgimento nel documento Aci, Aeroclub d’Italia e Tiro a segno (enti pubblici) mentre non sono stati interpellati Federnuoto e Federazione Medici Sportivi (i cui presidenti Barelli e Casasco sono parlamentari) e il numero uno del tennis, Angelo Binaghi, in opposizione a Giovanni Malagò. La legge attuale preclude al presidente del Coni la possibilità di ricandidarsi in quanto giunto al terzo mandato.

Abodi: “Quarto mandato? Mondo sport è più di 43 presidenti”

“Non mi è arrivato nulla, non so ancora di che parliamo. Se è una lettera sul terzo mandato non è una novità, io cerco novità. Il mondo sportivo è molto di più di 43 presidenti“. Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2025 di ciclismo, commentando le indiscrezioni che fanno riferimento ad una lettera di 43 presidenti federali che avrebbero chiesto al Governo di equiparare le norme elettorali.

