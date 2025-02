La regata in programma dal 6 al 9 marzo

Dal 6 al 9 marzo 2025 il Primo Cup-UBS Trophy, l'evento di punta del Yacht Club de Monaco (YCM), organizzato in collaborazione con UBS e il Comune di Monaco. Nata nel 1985 su iniziativa di HSH il Principe Alberto II, la regata è oggi un riferimento per la vela europea, attirando ogni anno grandi nomi della scena internazionale. Per questa 41ª edizione, sono attesi oltre 450 velisti provenienti da dieci nazioni, con 90 equipaggi pronti a sfidarsi su barche delle classi Smeralda 888, ClubSwan 28, Longtze Premier, Cape 31 e J/70. Proprio il J/70, con ben 45 team iscritti, si conferma una delle classi di punta del circuito internazionale.

“Il Primo Cup-UBS Trophy è da sempre un appuntamento chiave del calendario delle regate, capace di richiamare ogni anno velisti da tutto il mondo”, sottolinea Bernard d’Alessandri, Segretario Generale dello YCM. L’evento sarà anche la tappa conclusiva della Monaco Sportsboat Winter Series 2024/2025, iniziata ad ottobre e dominata finora da Stefano Roberti (Piccinina).

Grande attesa per il debutto ufficiale del ClubSwan 28, ultima novità del celebre cantiere finlandese Nautor Swan. Si tratta di uno sportboat di 8,5 metri, pensato per coniugare prestazioni e manovrabilità, e si distingue per uno scafo in fibra di vetro rinforzata, un albero in carbonio senza sartie di poppa e una chiglia retrattile, che ne facilita il trasporto senza permessi speciali. Con un piano velico completo (randa, fiocco, gennaker e spinnaker), il ClubSwan 28 incarna perfettamente la vocazione del Primo Cup come trampolino di lancio per nuove classi.

Per la flotta J/70, il trofeo rappresenta la quarta e ultima tappa per consolidare posizioni nella Monaco Sportsboat Winter Series, circuito invernale lanciato nel 2013 dallo YCM per offrire ai team internazionali un banco di prova prima degli appuntamenti europei e mondiali. Con la sua lunga tradizione e l’attenzione all’innovazione, il Primo Cup-UBS Trophy conferma Monaco tra le capitali della vela, attirando ogni anno i migliori equipaggi del panorama sportivo.

