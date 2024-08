La pallavolista azzurra scherza coi giornalisti a Linate, al rientro dopo l'oro olimpico

“Quest’oro sta molto bene, si abbina tantissimo col colore della nostra divisa”. Scherza con i cronisti e i fotografi la pallavolista Alessia Orro mentre mostra agli obiettivi la medaglia d’oro conquistata con la squadra di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. E’ appena sbarcata a Milano Linate dal volo che ha riportato lei e le compagne in Italia. “È veramente un onore aver vinto questa medaglia, è il sogno di ogni atleta. Me lo porterò per tutta la vita e sarà veramente l’orgoglio di tanti aver vinto per la prima volta una medaglia olimpica d’oro”, ha spiegato l’atleta azzurra. “Quando si parla di Olimpiadi c’è sempre tanta difficoltà, tanta pressione è il torneo più importante che ci sia. Quindi abbiamo detto, per toglierci la pressione, lo chiameremo il torneo della Baguette. Così appena è finita la partita ci siamo guardate e ci siamo dette che avevamo vinto il torneo della baguette”, ha raccontato ancora.

