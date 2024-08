Le azzurre guidate da Julio Velasco vincono la prima medaglia d'oro in assoluto ai Giochi

Ultima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italvolley femminile ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno battuto con un netto 3-0 gli Stati Uniti in finale. Questi i parziali: 25-18, 25-20, 25-17. Per il movimento italiano è un trionfo storico: si tratta infatti del primo oro olimpico in assoluto nella pallavolo. In una Arena Paris Sud a forte tinte azzurre, tra cori e tricolori che sventolano sugli spalti, determinante è stato il contributo di Paola Egonu, top scorer con 22 punti.

Il mantra di Julio Velasco che ha accompagnato la cavalcata delle azzurre alle Olimpiadi ha trovato il suo compimento definitivo nella finale con gli Stati Uniti. Vivere il presente, godersi il momento, schiantare le campionesse di Tokyo 2021 con un secco 3-0, in una partita senza storia. Le azzurre hanno regalato all’Italia il primo oro olimpico nel volley, sfatando un tabù che durava da 60 anni, da quando la pallavolo è entrata nel programma a cinque cerchi. Lì dove non è arrivata la generazione di fenomeni degli anni ’90, guidata proprio da Velasco, sono riuscite Paola Egonu e Myriam Sylla, Anna Danesi e Monica De Gennaro, Lucia Bosetti e Alessia Orro. E tutte le altre giocatrici protagoniste dell’impresa che mette la ciliegina sulla spedizione del Team Italia in Francia. Volti di una Italia giovane e multietnica, coesa e vincente. Volti che oggi entrano di diritto nella storia dello sport italiano insieme al loro condottiero, il ct-filosofo di La Plata, che ha rimesso insieme in pochi mesi una nazionale uscita a pezzi dalla gestione Mazzanti.

Velasco ha avuto il merito di compattare un gruppo talentuoso, di risolvere il dualismo Egonu-Antropova facendone un punto di forza, di richiamare ‘Moki’ De Gennaro e, una volta a Parigi, di isolare le ragazze con la scelta di alloggiare fuori dal ‘luna park’ del villaggio olimpico, lontano dalle distrazioni effetto collaterale dei Giochi. I successi convincenti contro Turchia e in finale con le campionesse in carica, senza lasciare neanche un set per strada, dimostrano quanto questo gruppo fosse in missione e sia riuscito a estraniarsi dalle pressioni di un tabù olimpico da sfatare. L’Italvolley femminile non aveva mai raggiunto una medaglia olimpica e non aveva mai battuto gli Usa ai Giochi. In poco più di un’ora si è presa tutto: l’oro, la gloria, la storia.

Fin dall’inizio l’Italia mostra di avere una marcia più, con una Egonu subito protagonista (chiuderà con 22 punti, top scorer della finale) che mette le ali a Danesi e compagne che si portano subito su 6-1 e poi sul 16-11. Le campionesse in carica accorciano 18-15, Velasco corre ai ripari chiamando un time-out che permette alle azzurre di ritrovare il ritmo iniziale e chiudere 25-18. Più combattuto il secondo set, in cui l’Italia fa un po’ meno affidamento su Egonu ma riesce a coinvolgere maggiormente Sylla e Danesi, trovando un parziale che vale il 12-9. Gli Stati Uniti non mollano, ma l’Italia può contare su Bosetti che aumenta il divario con tre schiacciate di fila (21-16), preludio al 25-20 con il punto esclamativo di Egonu. Nel terzo set le ragazze di Velasco piazzano un nuovo parziale grazie agli ace di Orro e agli attacchi di Egonu, gli Usa non ci sono più e questa volta non riescono a reagire (25-17). Il resto è storia: la gioia dopo il 3-0, la commozione durante l’inno nazionale, intonato all’unisono dal pubblico e dalle ragazze, le canzoni italiane che escono dalle casse dell’arena di Parigi. Da ‘Alba Chiara’ a ‘Sarà perché ti amo’, in un clima di estasi azzurra destinata a restare immortale.

Meloni: “Azzurre pallavolo ci fanno sognare con storica vittoria”

“Le nostre azzurre di pallavolo, giocando una partita impeccabile, tornano a farci sognare con una storica vittoria che conferisce all’Italia il suo dodicesimo oro. Straordinarie! #italvolley”. Lo scrive su X la premier, Giorgia Meloni.

Renzi. “Vittoria ragazze volley è ciliegina sulla torta”

“Un’Olimpiade fantastica per i colori italiani. E la vittoria delle ragazze del volley è la (super) ciliegina sulla torta. Onore a tutte le straordinarie atlete e a quel coach strepitoso che si chiama Julio Velasco. E visto che siamo alla fine delle Olimpiadi è giusto fare i complimenti a Giovanni Malagò e a tutta la squadra del CONI #italvolley”. Lo scrive su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Tajani: “Oro pallavoliste nella storia, grazie a tutti gli atleti”

“L’Oro nella storia!!! Le azzurre della pallavolo sul podio olimpico più alto per la prima volta!!! Oro numero 12 ed eguagliato il record di 40 medaglie a Tokyo. Grazie a tutti i nostri atleti, #ForzaItalia!!! #Paris2024″. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Schlein: “Che oro, immense”

“Che 3-0, che Italia, che oro. Immense! Grazie! #Italvolley #OlympicGames”. Così sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein, commenta la vittoria dell’oro alle Olimpiadi da parte delle azzurre di Velasco.

Salvini: “Ragazze volley leggendarie”

“Primo Oro olimpico per la pallavolo italiana nella storia. Grandissime ragazze, siete state leggendarie! Solo applausi”. Lo scrive sui social il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Malagò: “Volley tabù vinto, Olimpiade tanta roba”

“È una medaglia pesantissima. Ho detto grazie alle ragazze, s’è vinto un tabù che ci accompagna da sempre. Mai a medaglia oggi, d’oro. La federazione è stata strepitosa, le ragazze meritano tutte le attenzioni. Siamo molto orgogliosi. Chiudere con questa medaglia è pesante, siamo nei primi dieci, abbiamo fatto lo stesso di Tokyo con più ori, più argenti e abbiamo superato la Germania. Tanta roba”. Così a Rai Sport il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il successo della nazionale italiana di volley a Parigi 2024.

Vannacci: “Bello che Italia e donne vincano, a Egonu chiederò autografo”

“Sono contentissimo che tutte le nostre atlete donne italiane abbiano conquistato questo memorabile oro olimpico. L’Italia e le donne vincono, che bello!”. Lo ha detto a LaPresse Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, in passato al centro di polemiche per alcune sue parole su Paola Egonu. “Confermo quello che ho detto – ribadisce Vannacci – e continuo a farle i complimenti, non ho mai messo in dubbio che sia una grande atleta italiana, di origine nigeriana, origine della quale credo lei stessa vada fiera, e che si vede dai tratti somatici. Ma questo non cambia nulla alla sua bravura e al fatto che ci abbia aiutato a conquistare l’oro, per me non c’è nessuna polemica“. “Mi ero già espresso – conclude – e alla prima occasione le chiederò anche un autografo, è una grande atleta e nessuno lo ha messo mai in dubbio. Peraltro tutti mi chiedono di Paola Egonu, ma nessuno di Ekaterina Antropova, che è una grandissima atleta italiana di origine russa, e della quale sono ugualmente orgoglioso che giochi per l’Italia, così come lo sono di Egonu”.

