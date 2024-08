Il dramma di 'Gimbo': "Altra colica renale, non so come farò a saltare stasera"

Dopo una giornata splendida per la delegazione azzurra, con sei medaglie conquistate in 24 ore, penultima giornata di Olimpiadi che parte invece con una brutta notizia per l’Italia. In serata il campione olimpico di Tokyo Gianmarco Tamberi dovrebbe infatti cercare di bissare il successo giapponese, ma le sue condizioni fisiche sembrano mettere in dubbio la sua stessa partecipazione.

Niente da fare per gli italiani Crippa, Faniel e Meucci nella maratona, vinta dall’etiope Tola. Attesa per la prova a squadre della ginnastica ritmica (‘Farfalle’ ieri seconde in qualificazione), mentre è già ottimo il risultato ottenuto da Elena Micheli e Alice Sotero, che hanno conquistato l’accesso alla finale di domani nel pentathlon moderno. IN AGGIORNAMENTO

Paltrinieri-Fiamingo portabandiera cerimonia chiusura

Saranno Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura di Parigi 2024 che andrà in scena domani sera. Fidanzati dal 2021, i due azzurri sfileranno così in coppia allo Stade de France. In due in questi Giochi hanno collezionato un oro (Fiamingo nella spada a squadre), un argento e un bronzo (Paltrinieri nei 1.500 sl e negli 800 sl).

12:30 Jacobs: “Amaro in bocca per quarto posto, torneremo più forti”

“Negli ultimi tre anni abbiamo raggiunto traguardi straordinari, dimostrando il nostro valore e la costante crescita del nostro team. Ieri sera, purtroppo, non è andata come speravamo. Siamo arrivati quarti, quarti al mondo. Se qualche anno fa ci avessero detto questo, sarebbe stato un sogno, ma oggi, dopo tanto lavoro e dedizione, il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca”. Così su Instagram Marcell Jacobs il giorno dopo il quarto posto conquistato della staffetta azzurra nella 4×100 alle Olimpiadi di Parigi. “Tuttavia – scrive ancora Jacobs -, non cancella tutto quello che abbiamo costruito insieme. Ci credevo davvero nel podio, ma ieri gli altri sono stati più veloci. Torneremo più forti, pronti a lavorare sui dettagli e a inseguire ancora i nostri sogni”.

12:00 Pentathlon moderno, azzurre Micheli e Sotero in finale

Un’altra finale per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre Elena Micheli e Alice Sotero si sono qualificate per l’ultimo atto della gara di Pentathlon moderno. Le due azzurre hanno chiuso il percorso di qualificazione rispettivamente al secondo e al terzo posto, con 1401 punti a testa. La finale sarà domani mattina a partire dalle 11.

11:30 Battocletti su IG: “Non ci credo ancora, mi sembra un sogno”

“Olympic games silver medalist. Non ci credo ancora, mi sembra di vivere un sogno. Grazie a tutti”. Con questo post su Instagram l’azzurra Nadia Battocletti torna sulla medaglia d’argento conquistata nei 10mila metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Battocletti posta anche una foto all’arrivo

10:30 Crippa: “Crisi nel finale, brutto non rispondere”

“Ero riuscito a fare bene la prima parte. Dal 35esimo km in poi è arrivata una crisi improvvisa dovuta alla discesa. Mi passavano tutti, è stata brutto non provare a rispondere. La maratona Olimpica è molto difficile. Mi preparo per un’altra avventura. Ora un momento di pausa, poi si vedrà”. Così il maratoneta azzurro Yeman Crippa al termine della maratona delle Olimpiadi di Parigi 2024 chiusa al 25esimo posto.

10:20 Parigi 2024, Tamberi alza (quasi) bandiera bianca: “Altra colica renale nella notte, non so come farò a saltare”

Gianmarco Tamberi alza (quasi) bandiera bianca. Il campione olimpico di Tokyo nel salto in alto, che stasera dovrebbe difendere il titolo a Parigi, sembra annunciare il forfait a causa dei problemi ai reni accusati in questi giorni. “È tutto finito….Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così…Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale”, scrive Tamberi nel suo post. “Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”, scrive malinconicamente ‘Gimbo’. Da vedere a questo punto come Tamberi affronterà la gara di questa sera.

10:10 Etiope Tola vince maratona, Crippa 25esimo miglior azzurro

L’etiope Tamirat Tola vince la maratona dei Giochi di Parigi 2024 in 2h 06’26” davanti al belga Abdi (a 21″) e al keniano Kipruto (a 34″). Primo degli italiani, Yeman Crippa, che chiude al 25esimo posto a 4’10”, Faniel 43esimo a 6’24”, Meucci al 51esimo a 7’36”.

10:00 Mornati (Coni): “Ad oggi seconda miglior Olimpiade di sempre”

“Ad oggi è la seconda migliore edizione di sempre. Abbiamo virtualmente anche la medaglia della pallavolo. Può succedere di tutto negli ultimi giorni, ma nella peggiore delle opzioni sarà la seconda migliore Olimpiade di sempre”. Lo ha detto il segretario generale del Coni e capo missione di Parigi 2024 Carlo Mornati in conferenza stampa a Casa Italia presentando la relazione tecnica della spedizione azzurra in Francia.

09:45 Mostra scritta ‘donne afghane libere’, squalificata B-girl Talash

La b-girl afghana Manizha Talash è stata squalificata dalla gara olimpica di breaking di Parigi 2024 per aver mostrato un messaggio di tipo politico al termine della sua esibizione. ‘Free Afghan Women‘, (‘donne afghane libere’) la scritta presente sulla mantella indossata dall’atleta 21enne al termine della gara.

