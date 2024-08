Cappuccio in testa, cuffie alle orecchie e sguardo stanco per l'azzurro dopo il ricovero in ospedale

“Ci sarò!”. Gianmarco Tamberi ha annunciato con un post su X la sua presenza alla finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. ‘Gimbo’, che nelle ultime ore è stato sottoposto a dei controlli in ospedale a causa di una colica renale, ha pubblicato un selfie. Cappuccio in testa, cuffie alle orecchie e sguardo stanco.

Per medici Fidal no impedimenti: “Tamberi può saltare”

“Lo staff medico federale, a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera”. Così in una nota la Federazione Italiana atletica leggera.

