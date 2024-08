"Quando ho capito che era oro pensavo di morire", ha detto la ginnasta, tornata oggi in Italia

Alice D’Amato è rientrata in Italia dopo le medaglie conquistate nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’argento con la prova a squadre e l’oro nella trave. “È stata una gara stranissima perché sulla carta non ero tra le favorite, le altre hanno sbagliato e io ho cercato di cogliere l’occasione. Ho fatto il mio esercizio e mi sono presa quello che mi meritavo in quel momento. All’inizio pensavo di aver vinto la medaglia di bronzo e a me andava già benissimo, per me era già tantissimo essere entrata in finale”, ha detto la campionessa azzurra. “Gli ultimi due esercizi di Biles e Andrade non li ho guardati, ma capivo che c’era qualcosa che non andava. Quando ho capito che era oro pensavo di morire. Ancora non ho le parole per descrivere le emozioni in questo momento, a vedere la gente che mi sosteneva da casa mi veniva da piangere. Spero di realizzarlo presto”, ha aggiunto.

