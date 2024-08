Il ministro dei Trasporti a margine del sopralluogo all'Autodromo Nazionale di Monza

“Spero che la cerimonia di chiusura sia più rispettosa e olimpica della disgustosa cerimonia di apertura”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini è tornato sulle polemiche riguardanti la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo al cantiere di riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza.

“Sento una grande responsabilità perché da ministro dell’infrastruttura ovviamente sono co-protagonista della preparazione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 20-26 e quindi quando vedo le scene del villaggio olimpico con la gente che dorme per terra perché manca l’aria condizionata, con i letti di cartone, con la fila immensa, sto ragionando perché sia Milano che Cortina abbiano un’ospitalità completamente diversa”, ha proseguito Salvini.

“Costringere gli atleti a nuotare nella Senna, è un po’ come costringerli a nuotare nel Seveso o nel Tevere, non mi sembra un’idea particolarmente intelligente. Sicuramente un po’ di superficialità nell’organizzazione: andare in ospedale perché ti fanno nuotare in una fogna, non mi sembra rispettoso per atleti che si sacrificano per mesi e mesi all’anno. A Monza non succederà”, ha concluso il ministro.

