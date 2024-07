Aperti ufficialmente i 33mi Giochi Olimpici. Da oggi atleti in gara per prime medaglie

Spettacolo di luci sulla Torre Eiffel durante la cerimonia di inaugurazione di Parigi 2024. La pioggia non ha frenato l’entusiasmo dei tanti che hanno voluto assistere all’evento. Il braciere olimpico acceso da Marie Jose Perec e Teddy Riner e montato su una mongolfiera che ha sorvolato la capitale francese. Una cerimonia durata quattro ore e che ha infranto le regole lungo la Senna. Da oggi atleti in gara per le prime medaglie.

