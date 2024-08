Foto di archivio

Si parte alle 19.30 con la Routine tecnica squadra

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 iniziano le gare di nuoto artistico che si disputeranno al Paris Aquatics Centre dal 5 al 10 agosto. Dalle 19.30 oggi si parte con la prova routine tecnica della squadra: in vasca scenderanno per l’Italia le azzurre capitanate da Enrica Piccoli: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino.

Per il capitano dell’Italia Enrica Piccoli è la seconda Olimpiade, dopo il quinto posto con la squadra a Tokyo 2021, è la terza per la doppista Linda Cerruti, dopo Rio 2016 e Tokyo 2021, mentre per tutte le altre si tratta di un esordio.

Il programma delle gare di nuoto artistico delle azzurre

Ecco il programma delle gare delle azzurre, diffuso dalla Federnuoto:

Lunedì 5 agosto, ore 19:30

Routine tecnica squadra

con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino

Tema: Disco Dance

Martedì 6 agosto, ore 19:30

Routine libera squadra

con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino

Tema: Gli animali della giungla

Mercoledì 7 agosto, ore 19:30

Routine acrobatica squadra – FINALE in cui si assegnano le medaglie della squadra

con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino

Tema: Le maschere di Venezia

Venerdì 9 agosto, ore 19:30

Routine tecnica doppio

con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero

Tema: Can-can

Sabato 10 agosto, 19:30

Routine libera doppio – FINALE in cui si assegnano le medaglie del doppio

con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero

Tema: Horror

