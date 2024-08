Con le sue orecchie flosce e la sua coda improvvisata, Wisin è diventato virale sui social

Dall’inizio dell’estate, i video di un wrestler vestito da cucciolo che si azzuffa in combattimenti di “lucha libre” stanno facendo il giro dei social media messicani. Con le sue orecchie flosce e la sua coda improvvisata, Wisin, il “cucciolo di luchador”, ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il Messico. Sebbene la “lucha libre”, il popolare wrestling messicano, esista da decenni, Wisin si è affacciato sulla scena dei combattimenti solo pochi mesi fa. Creato dall’Institute of Youth di Città del Messico per motivare i bambini a fare esercizio fisico, il personaggio si è rapidamente evoluto in un meme virale sui social.

