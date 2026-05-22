Cuba, centinaia di persone all'Avana a sostegno di Raul Castro: le immagini della manifestazione

Centinaia di persone si sono radunate sul lungomare dell’Avana, a Cuba, per una manifestazione a sostegno dell’ex presidente 94enne Raul Castro. Il raduno si è tenuto alla Tribuna anti-imperialista, a pochi metri dall’Ambasciata degli Stati Uniti. Tra slogan rivoluzionari, canzoni e bandiere cubane, c’era anche il presidente Miguel Díaz-Canel, affiancato dai leader veterani della rivoluzione del 1959. La manifestazione è arrivata all’indomani dell’annuncio di incriminazione di Raul Castro da parte degli Stati Uniti per due piccoli aerei abbattuti nel 1996 quando Castro era ministro della Difesa, operazione in cui morirono tre statunitensi e un cubano residente negli Usa. Da fine gennaio, Cuba è in ginocchio per il blocco di rifornimenti di petrolio e carburanti imposto dagli Stati Uniti.