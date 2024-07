La manifestazione si è svolta tre giorni prima dell'incontro con la nuova Presidente eletta Claudia Sheinbaum

Portando con sé le foto dei loro cari, i parenti degli studenti rapiti ad Ayotzinapa quasi dieci anni fa hanno sfilato a Città del Messico per chiedere risposte in merito a uno dei casi più odiosi di violazione dei diritti umani in Messico. La manifestazione si è svolta tre giorni prima del primo incontro delle famiglie con la nuova Presidente eletta Claudia Sheinbaum, che entrerà in carica il 1° ottobre. Nel 2014, il gruppo di studenti fu attaccato dalla polizia municipale nella città meridionale di Iguala, Guerrero. Le forze dell’ordine li consegnarono a una banda di narcotrafficanti locale che li avrebbe uccisi e ne avrebbe bruciato i corpi. Il presidente uscente Andrés Manuel López Obrador si era impegnato a risolvere il caso e negli ultimi anni si è assistito a un lento rilascio di documenti relativi al rapimento e a una serie di arresti. Ma attivisti e organizzazioni per i diritti umani sostengono che il governo non abbia fatto abbastanza per rispondere agli omicidi, indagare esattamente su quanto accaduto e punire i colpevoli.

