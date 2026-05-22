Il principe William inaugura struttura di assistenza sulle isole Scilly

Tra chiacchiere e strette di mano, il principe William ha inaugurato una struttura di assistenza nell’ospedale delle isole Scilly, l’arcipelago al largo della Cornovaglia. Con una capienza di 15 ospiti, l’edificio si trova a St Mary’s, l’isola più grande dell’arcipelago, che dista circa 45 chilometri dall’estrema propaggine occidentale dell’Inghilterra, ed è stato realizzato in partnership con il Ducato di Cornovaglia. In quanto principe di Galles e quindi alla guida del Ducato, William è stato fortemente coinvolto nello sviluppo dell’assistenza sanitaria alle Isole Scilly.