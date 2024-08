Nespoli ai quarti nel tiro con l'arco. Atletica, Furlani in finale nel salto in lungo

Domenica con grandi ambizioni di medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nespoli ai quarti nel tiro con l’arco. Poi atletica, nuoto, scherma, ciclismo e non solo.

IN AGGIORNAMENTO

Atletica, Kaddari e Bongiorni ai ripescaggi nei 200sl

Niente da fare per le duecentiste azzurre, lontane dai primi tre posti che qualificano direttamente alla semifinale. Entrambe chiudono con lo stesso tempo (23.49 in assenza di vento) e domani mattina dovranno ricorrere al turno di ripescaggio. Nella seconda batteria è sesta Dalia Kaddari, al rientro dall’infortunio rimediato quasi due mesi fa agli Europei in staffetta, mentre davanti la statunitense vicecampionessa mondiale Gabby Thomas apre con 22.20, miglior risultato complessivo. “Non è un crono che mi rappresenta – commenta la sprinter sarda – perché ho poche gare alle spalle e ci sarebbe voluto un mese in più di lavoro, ma domani cercherò di fare molto meglio”. Settima invece la campionessa italiana Anna Bongiorni, nella terza batteria che vede di nuovo in azione la britannica Daryll Neita con 22.39 a poche ore dal quarto posto nei 100 metri. “Dopo gli Assoluti ho avuto un problema fisico – racconta la toscana – e nell’ultimo periodo mi sono mancati gli allenamenti, però grazie allo staff della squadra sono riuscita a correre”.

Senna inquinata dopo piogge, attività triathlon annullate

“Nel quotidiano incontro di verifica della qualità dell’acqua” della Senna “svoltosi ieri, 3 agosto alle ore 19:30, con i rappresentanti del World Triathlon, compresi i tre Delegati Tecnici e il Delegato Medico, Parigi 2024, il Comitato Olimpico Internazionale, Météo France, Driet, la Città di Parigi e la Prefettura della Regione Île-de-France coinvolte nell’esecuzione di test sulla qualità dell’acqua, è stata presa la decisione di annullare la tappa di allenamento di nuoto del triathlon che avrebbe dovuto svolgersi oggi alle 8″. Lo fanno sapere gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Considerate le forti piogge delle notti tra il 31 luglio e il 1° agosto, particolarmente intense su Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell’acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire” la rifinitura per il nuoto “prevista per domani. Alla luce di queste condizioni, abbiamo deciso di annullare la lezione di nuoto di stasera per evitare comunicazioni tardive atleti”, fanno sapere ancora in una nota in vista della gara olimpica di triathlon misto prevista per domani mattina. Successivamente si è proceduto con il sorteggio dei pontoni, con i campioni in carica della Gran Bretagna che hanno scelto per primi optando per l’estrema sinistra la corsia 1. L’Italia sarà in corsia centrale numero 8. C’è ancora tempo fino alle 5.45 di domani, giorno della gara, per modificare la composizione finale delle squadre.

Presidente Algeria a Khelif: “Hai onorato donne algerine”

“Congratulazioni per la qualificazione Imane Khelif. Hai onorato l’Algeria, le donne algerine e la boxe algerina. Saremo al tuo fianco, qualunque siano i tuoi risultati.. Buona fortuna per i prossimi due turni.. e andiamo avanti”. Così il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune con un post sul suo profilo X si congratula con la pugile Imane Khelif che ha conquistato una storica medaglia nella boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Pesi, Italia in pedana con Magistris, Massidda e Pizzolato

Stiamo entrando sempre più nel clima gara di Parigi2024 ed abbiamo pensato di immortalare i nostri tre Azzurri accanto all’immagine simbolo della Torre Eiffel, ma non quella parigina. In questi mesi abbiamo fatto una ricerca approfondita e, alla fine, ci siamo fermati non in Francia, ma, a sorpresa, a Pojana Maggiore, comune del vicentino, dove pochi sanno che esiste, da anni, una copia “fedele” del monumento più famoso al mondo. Ci abbiamo scherzato, chiaramente, in attesa di emozionarci per le performance in pedana di Sergio Massidda, Lucrezia Magistris e Nino Pizzolato che sono partiti oggi per Parigi e che saranno protagonisti alla South Paris Arena 6 il 7, 8 e 9 agosto.Ad accompagnarli i membri dello staff tecnico: Sebastiano Corbu, Direttore Tecnico delle Nazionali Olimpiche (che già tre anni a Tokyo fa portò gli Azzurri alla conquista di tre storiche medaglie olimpiche), i tecnici Pietro Roca e Matteo Orecchini; lo psicologo Mauro Gatti, il fisioterapista Andrea Rossi e il preparatore fisico Donato Formicola. Con loro anche l’ufficiale di gara italiano, scelto dalla Federazione Internazionale, Vito Colasanto. A Capo della delegazione, il Segretario Generale della Federazione Italiana Pesistica. Francesco Bonincontro.

Tiro con l’arco, Nespoli ai quarti di finale

Mauro Nespoli si qualifica per i quarti di finale del torneo individuale di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’argento di Tokyo 2020 ha battuto il canadese Eric Peters, numero 5 nel ranking mondiale, con il punteggio di 6-2. Nei quarti di finale Nespoli sfiderà il sudcoreano Lee Woo-seok alle 13.00.

Volley donne, Italia travolge Turchia 3-0 ed è prima nel girone

En plein anche per la nazionale femminile che grazie al 3-0 (25-14, 25-16, 25-21) sulla Turchia chiude da imbattuta la fase preliminare di questa edizione dei Giochi Olimpici e si assicura almeno il secondo posto della classifica generale. Anche oggi le ragazze di Velasco si sono rese protagoniste di una grande prestazione dominando le avversarie, tra le formazioni più forti del panorama internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata