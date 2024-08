Jacobs e Ali sognano in grande nei 100 metri piani. Appuntamento con la storia nel tennis per la finale del doppio femminile

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è il giorno delle semifinali e della finale dei 100 metri piani. Due gli italiani ai blocchi di partenza della gara regina: Chituru Ali e, ovviamente, Lamont Marcell Jacobs.

Dopo la medaglia di bronzo di Lorenzo Musetti nel torneo individuale maschile, tocca alle azzurre del doppio femminile. Jasmine Paolini e Sara Errani scenderanno sul campo centrale del Roland Garros per poter diventare le prime donne del tennis italiano a vincere una medaglia d’oro ai Giochi.

Nel ciclismo, Elisa Longo Borghini, già in gara nella cronometro (in cui è giunta ottava), scenderà in strada per la prova in linea femminile, dopo il bronzo a Rio 2016 e a Tokyo 2020.

Poi le ultime gare del nuoto, con Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile, entrato in finale con il secondo crono.

Spazio anche alla scherma con la squadra di fioretto maschile, formata da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, che scenderà in pedana per ambire a una medaglia riscattando l’eliminazione ai quarti di finale di Tokyo 2020.

L’Italvolley femminile impegnata contro la Turchia già certa della qualificazione ai quarti di finale del torneo Olimpico mentre nella pallanuoto il Setterosa sfiderà la Spagna per poter rimanere ancora in corsa nel torneo a cinque cerchi.

E ancora atletica, tiro sportivo, vela, ginnastica artistica, tiro con l’arco e canoa slalom.

