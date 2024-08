La pugile algerina ha sconfitto l'ungherese Hamori

Il saluto militare al termine del match, che l’ha vista vincere ai punti (5-0) sull’ungherese Anna Luca Hamori, poi la corsa verso il suo allenatore e il pianto liberatorio. Imane Khelif ha vissuto così gli ultimi secondi sul ring dell’Arena Paris Nord, prima di immergersi in zona mista per le interviste post match con i media algerini. La pugile di Tiaret dunque si qualifica per le semifinali ai Giochi di Parigi 2024 nonostante le polemiche che si sono riversate su di lei a partire dall’incontro con l’italiana Angela Carini. L’atleta 25enne è finita al centro di un caso politico e mediatico perché esclusa dai mondiali 2023 per livelli di testosterone oltre la soglia. Il Cio, invece, l’ha ritenuta idonea a partecipare a queste Olimpiadi.

