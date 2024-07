Annullata la sessione di allenamento del triathlon, livelli bassi della qualità dell'acqua

Alle Olimpiadi di Parigi persistono le preoccupazioni sulla qualità dell’acqua della Senna. Hanno fatto rumore le lamentele di Gregorio Paltrinieri, campione olimpico dei 1500 stile a Rio 2016. “Siamo preoccupati. Ma solo perché c’è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente freddo, probabilmente c’è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po’ una presa in giro”, ha detto il nuotatore che sarà impegnato nella 10 chilometri per difendere il bronzo di Tokyo 2020. Proprio oggi, per le condizioni di inquinamento oltre il limite, sono stati annullati gli allenamenti del Triathlon. “La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche che sia sicuro. Mi dispiace, vediamo come va nei prossimi giorni, speriamo nel fatto della possibilità di poterla posticipare la nostra gara, abbiamo uno slot di tre giorni”.

Nel triathlon inoltre è stata annullata la sessione di allenamento di nuoto. Gli organizzatori affermano di aver cancellato la prova programmata per domenica dopo un incontro sulla qualità dell’acqua tra le autorità, incaricate di effettuare i test. Tra queste c’erano rappresentanti del World Triathlon, nonché autorità cittadine e regionali. Gli organizzatori hanno investito 1,5 miliardi di dollari per preparare la Senna a questi Giochi e il governo ha affermato che il fiume sarebbe stato abbastanza pulito per ospitare gli eventi. Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno però riacceso le polemiche.

