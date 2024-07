Egonu: "Incontrare il presidente un onore"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’inaugurazione di Casa Italia a Le Pré Catelan per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Questo luogo esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell’Italia ed è il punto ideale per sottolineare come il nostro paese partecipi a un evento così importante non solo sportivamente ma come segnale di amicizia e di incontro nel mondo“, ha detto il capo dello Stato nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi. “Vedere al villaggio olimpico i nostri atleti incontrarsi e tenersi in comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport. E l’inaugurazione di Casa Italia dimostra quanto l’Italia partecipi al messaggio che le Olimpiadi esprimono, una sua succursale, un luogo in cui si esprime il gene italiano per partecipare a questo grande evento. È stato un piacere aver assistito al taglio del nastro, buona Olimpiade a tutti“, ha aggiunto Mattarella.

Malagò: “Presenza Mattarella ci onora”

Il luogo scelto dal Coni per Casa Italia a Parigi è “iconico perché qui nel 1894 il barone de Coubertin progettò quello che sarebbe stato lo statuto e il regolamento dei Giochi moderni. Ci siamo sentiti subito a casa, qui i nostri atleti e atlete troveranno un luogo che è già storia e tradizione e quest’anno potrà consolidarlo”, ha detto da parte sua il presidente del Coni, Giovanni Malagò, subito dopo il taglio del nastro. “Sono stati anni di lavoro per questa sede che rappresentava una scelta facile ma complicata da realizzare a causa della burocrazia“, ha spiegato, rivolgendosi poi a Mattarella: “Oggi la sua presenza qui onora il mondo dello sport e le siamo infinitamente grati a nome di tutte le persone del mondo dello sport”.

Egonu: “Incontrare Mattarella un onore”

Ha comunicato emozione per la presenza del Capo dello Stato a Parigi 2024 anche la stella dell’Italvolley femminile, Paola Egonu, che ha partecipato venerdì a un allenamento aperto ai media in vista dell’esordio olimpico delle azzurre previsto per domenica 28 luglio contro la Repubblica Dominicana. “È sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro Presidente, sono molto grata”, ha detto, “non sono riuscita a scambiarci due parole però lui è un nostro tifoso ed è un piacere sapere che si diverte a guardarci“.

Egonu: “Forfait Sinner? Avrei fatto come lui, la vita è una”

Passando poi ai temi strettamente sportivi, Egonu ha commentato il ritiro dal torneo olimpico di tennis di Jannik Sinner a causa di una tonsillite. “Credo che la salute sia sempre la cosa più importante di qualsiasi essere umano, in questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare. Io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una“, ha affermato.

