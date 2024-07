La Divina sul forfait del campione azzurro: "Spero possa guarire presto"

“A parte il suo problema di salute, che spero risolva il più presto possibile, secondo me è un approccio diverso da sport a sport”. Lo ha dichiarato l’olimpionica del nuoto Federica Pellegrini, parlando del forfait di Sinner, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi 2024. “Il tennis ha i Grandi Slam che valgono come un’Olimpiade per lui. Per sport olimpici come il nuoto un’Olimpiade vale più di ogni altra cosa. Logico che lui debba prendere delle decisioni sicuramente diverse da un atleta che concorre a un’Olimpiade ogni quattro anni”, ha aggiunto Pellegrini.

