Le problematiche di ieri continuano ad avere ripercussioni sulla rete ferroviaria francese

Dopo i sabotaggi alla rete ad alta velocità (Tgv) dellle ferrovie francesi “in media 7 treni su 10 circoleranno con ritardi da 1 a 2 ore, in particolare sulla rete Nord, Bretagna e Sud-Ovest”. Lo ha reso noto la Sncf, la compagnia ferroviaria francese, in un comunicato. “In questa fase, il traffico resterà interrotto domenica sull’asse Nord e dovrebbe migliorare sull’asse Atlantico per i ritorni del fine settimana”, ha indicato la Sncf. Il ritorno alla normalità non è previsto prima di lunedì. “I clienti verranno contattati via sms e email per confermare gli spostamenti dei loro treni”, hanno comunicato ancora le ferrovie francesi, precisando inoltre che “saranno assicurati tutti i trasporti delle squadre e degli accreditati per le Olimpiadi”. Sulla linea Parigi-Lille, l’80% dei treni oggi circola con ritardi compresi tra 1 ora e 2 ore. In direzione Ovest e Sud-Ovest sarà necessario prevedere 2 treni su 3 con ritardi da 1 a 2 ore.

