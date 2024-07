La schermitrice Olga Kharlan: "Vogliamo concludere la stagione con successo, lo facciamo per il nostro Paese"

Per gli atleti ucraini alle Olimpiadi di Parigi 2024, la gioia va di pari passo con il dolore. Si sforzano di godersi il sogno di competere in uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo, mentre si portano da casa il peso della guerra. “Oggi a Parigi iniziano i Giochi Olimpici. Il nostro popolo, la nostra bandiera e il nostro inno sono con tutti coloro che rispettano la vita, i valori umani, i principi dell’olimpismo e le regole giuste. Siamo orgogliosi della nostra squadra: ragazzi e ragazze che, nonostante questa guerra aggressiva, sono stati in grado di prepararsi per le Olimpiadi e di mostrare lo spirito di tutti gli ucraini. Hanno la nostra voglia di vincere e il carattere ucraino”, è il messaggio via Telegram inviato dal presidente Volodymyr Zelensky, alla vigilia della partenza dei Giochi.

“Lo stiamo facendo per il nostro Paese”

Gli alloggi per gli atleti provenienti da tutto il mondo sono adornati con bandiere e slogan nel villaggio olimpico. La sede della delegazione ucraina presenta disegni di bambini con messaggi come: “I resilienti non si arrendono e lottano per la vittoria” e “Gloria alle forze armate ucraine”. Questi disegni, una tradizione per supportare i soldati ucraini in prima linea, si sono estesi al tifo per i loro atleti. “Quando leggiamo certe notizie, ci sentiamo molto turbate“, ha detto Polina Buhrova, una giocatrice di badminton ventenne ai suoi primi Giochi. “Ma è anche la nostra forza e la nostra possibilità di dimostrare quanto siamo forti, che siamo qui, che combatteremo fino alla fine”, ha aggiunto. “Mi scalda il cuore“, ha detto la schermitrice Olga Kharlan, sorridendo davanti ai disegni. Ha aggiunto: “Vogliamo concludere questa stagione con successo perché lo stiamo facendo per il nostro Paese“. Kharlan ha avuto un percorso unico per i Giochi di Parigi. È stata sorteggiata contro la schermitrice russa Anna Smirnova ai campionati mondiali dell’anno scorso a Milano. Smirnova ha protestato dopo che Kharlan si è rifiutata di stringerle la mano e l’ucraina è stata squalificata. Dopo le inevitabili polemiche, però, il Comitato Olimpico Internazionale ha comunque assegnato a Kharlan un posto a Parigi. La schermitrice ha ammesso che prepararsi per i Giochi di quest’anno è stato impegnativo, non solo per la routine estenuante tipica di un’atleta olimpica, ma anche perché ha dovuto allenarsi all’estero a causa della guerra e non ha visto la sua famiglia per molto tempo. Ma Kharlan è determinata, affermando che la sua partecipazione va ben oltre l’arena sportiva. “Combattiamo e ci esibiamo per coloro che, sfortunatamente, non possono venire qui perché sono stati uccisi dalla Russia“, ha detto. “Questo è dedicato a loro e a tutti i nostri difensori“, ha aggiunto.

Solo 140 atleti

Quest’anno, l’Ucraina sarà rappresentata dal numero più basso di atleti nella sua storia ai Giochi estivi, con 140 concorrenti in 26 sport. La maggior parte è nell’atletica, 25, mentre ce n’è solo una, Buhrova, nel badminton. La guerra ha avuto un impatto profondo e negativo sull’industria sportiva ucraina. Il Comitato Olimpico Internazionale ha escluso russi e bielorussi dagli sport di squadra a Parigi mentre gli atleti che superano una procedura di verifica in due fasi possono competere individualmente come neutrali. Non devono aver sostenuto pubblicamente l’invasione russa dell’Ucraina o essere affiliati ad agenzie di sicurezza militari o statali. In Ucraina, Buhrova ha affermato che la guerra ha minato l’importanza dello sport e l’accesso allo stesso per molti e che conosce molti atleti che hanno smesso di praticarlo dopo l’invasione russa. “Quando provi a scegliere tra la vita e lo sport, scegli prima la vita“, ha ammesso. “Se il governo ha la possibilità di scegliere, è comprensibile che scelga di salvare prima le nostre vite e poi di sostenere lo sport”, ha aggiunto.

“Non sapevamo se saremmo arrivati alle Olimpiadi”

Buhrova, originaria della città orientale di Kharkiv, che è stata sottoposta a pesanti bombardamenti russi per il terzo anno, ha affermato di aver dovuto evacuare all’estero per continuare ad allenarsi. Il trauma della guerra la colpisce ancora profondamente: ha detto che anche dopo aver lasciato l’Ucraina, i rumori forti spesso le ricordano i bombardamenti a casa. Nonostante queste sfide, è emozionata e determinata. “Sono davvero felice di avere l’opportunità di mostrare il mio talento, le mie migliori prestazioni”, ha detto. “Cercherò di rendere orgoglioso il mio Paese”, ha aggiunto. Anastasiya Kozhenkova, una canottiera ucraina che ha vinto una medaglia d’oro con la sua squadra alle Olimpiadi estive del 2012, ha detto che è un risultato significativo per l’Ucraina che il Paese sia rappresentato nonostante la guerra. “In inverno, ci sono state molte esplosioni, ed è stato molto spaventoso perché nonostante l’allenamento, non sapevi se saresti arrivata alle Olimpiadi o no“, ha detto. Kozhenkova ha detto che il presidente ucraino Zelensky si è rivolto alla squadra collegandosi online mercoledì, augurando loro successo e sottolineando che la loro partecipazione avrebbe aiutato la nazione a prendersi una pausa dalla dura realtà della guerra. Il presidente ha detto che spera in meno interruzioni di corrente e nessun attacco importante, così che gli ucraini a casa possano godersi le competizioni. “Questo sarà un piccolo sollievo per la nostra gente”, ha detto la canottiera. “Forse se ci sarà l’elettricità e la gente potrà fare il tifo, proverà emozioni (positive)”, ha concluso Kozhenkova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata