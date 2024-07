Il presidente del Coni: "Obiettivo è superare Tokyo, che sarebbe storia"

“Io non ho mai avuto problemi di scaramanzia, ci sono tante aspettative e tante speranze nella consapevolezza di aver fatto un gran lavoro in questi due anni, grazie alle federazioni, alla preparazione olimpica e al sistema di coordinamento che abbiamo. L’obiettivo è quello di superare Tokyo che sarebbe storia, molto ambizioso ma dobbiamo provarci e come tutte le cose dobbiamo migliorare ciò che già è stato eclatante. I presupposti ci sono anche se sarà complicato perchè ci sono molte medaglie appese ad un filo. La sorpresa? Secondo me sarà il pugilato femminile al di là di Elena Testa“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Fiumicino poco prima di imbarcarsi per Parigi dove sabato incontrerà il Cio per “presentare una relazione su Milano-Cortina e per parlare in particolare della torcia, ci sarà il passaggio perché dopo Parigi ricordo ci siamo noi“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata