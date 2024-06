Il presidente del Coni: "Nel mio intervento ho detto solo cose reali"

“Ero seduto vicino a Arianna Errigo. La vedevo agitata. Le ho chiesto: ‘Come va?’. Mi risponde: ‘Sono agitata, tesa’ e invece ha conquistato tutti, ha toccato le corde giuste perché ha raccontato se stessa”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine della cerimonia di consegna delle bandiere olimpiche al Quirinale. “Nel mio intervento ho detto solo cose reali, inconfutabili, tutte in termini propositivi non critici. C’è una realtà meravigliosa, ma non dimentichiamo i problemi”, ha aggiunto Malagò.

