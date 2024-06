"Nuotiamo Insieme con Nieddittas" si terrà venerdì 28 giugno

Si terrà venerdì 28 giugno “Nuotiamo Insieme con Nieddittas”, la traversata non competitiva del Golfo di Oristano. L’evento è supportato da Nieddittas e apre l’attesissima terza edizione di Power of Sport, la tre giorni ideata e organizzata da Sea Scout che vuole offrire, a numerosi giovani e meno giovani che convivono con disabilità intellettivo-relazionali, la possibilità di misurarsi con la pratica di diverse attività sportive.

La traversata si terrà fra Mare Morto a San Giovanni di Sinis e la Marina Torre Grande di Oristano e beneficia del contributo del brand di Arborea. “Nuotiamo Insieme con Nieddittas” vuole essere prima di tutto una festa in acqua aperta a tutti, in cui ognuno può divertirsi azzerando le differenze e portare in dote le proprie abilità sportive. Chiunque può partecipare a questa traversata non competitiva, in cui il supporto delle barche ai nuotatori è costante, perché nessuno deve rimanere indietro. Secondo Riccardo La Porta, fondatore di Sea Scout: “Chiunque avrà la possibilità di cimentarsi nella staffetta “Nuotiamo Insieme con Nieddittas”. Si tratta di una traversata che unisce due importanti rive del Golfo di Oristano e che porta con sé i grandi valori intrinseci e puri dello sport: inclusione senza distinzione: siamo molto orgogliosi che le più grandi aziende del territorio, come Nieddittas li condividano e supportino il grande progetto di Power of Sport”.

Dopo un primo contatto due anni fa, Nieddittas ha deciso di dare un sostegno ancora più concreto e deciso alla ONLUS con sede a Oristano, perché estremamente coerente con i valori che animano l’azienda. “Già nel 2022, avevamo sostenuto l’associazione Sea Scout con un progetto dedicato all’erogazione di borse sportive per atleti con disabilità. Oggi, facciamo un ulteriore passo avanti, supportando con maggiori risorse una manifestazione che esalta il nostro territorio e abbraccia gli ideali per i quali ci impegniamo quotidianamente”, dichiara il Marketing Manager di Nieddittas, Terry Lanfranco Murgia.