Milano, 8 apr. (LaPresse) – L’Alta Corte di Giustizia israeliana ha bloccato provvisoriamente il licenziamento del capo dello Shin Bet, Ronen Bar, affermando che deve rimanere in carica fino a nuovo avviso, mentre il governo e l’ufficio del procuratore generale cercano di raggiungere un accordo su come risolvere la controversia legale relativa al suo licenziamento. La corte darà tempo fino al 20 aprile al governo e al procuratore generale per raggiungere un accordo. Lo riporta il Times of Israel. La corte ha anche comunicato al governo che non può adottare alcuna misura per rimuovere Bar dall’incarico mentre è in vigore l’ingiunzione provvisoria, nemmeno dichiarando di aver trovato un sostituto, e che non deve ostacolare la sua autorità come capo dello Shin Bet, né modificare i rapporti di lavoro tra il governo e l’agenzia per la sicurezza interna israeliana.

