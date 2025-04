Pavia, 9 apr. (LaPresse) – La Procura generale di Milano ha dato “parere negativo” alla richiesta di Alberto Stasi di accedere alla semi libertà. È quanto apprende LaPresse contrariamente quanto riferito questa mattina fuori al Tribunale di Sorveglianza dall’avvocato Glauco Gasperini che, in sostituzione degli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, aveva parlato di un “parere parzialmente positivo”. La sostituta procuratrice generale, Valeria Marino, ha chiesto in “subordine” un “rinvio per chiarire” le “circostanze” di una “intervista rilasciata senza autorizzazione” a Le Iene dal 41enne, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 e detenuto a Bollate in regime di lavoro all’esterno. Stasi non era presente in aula.

