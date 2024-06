Argento per la polacca Anita Wlodarczyk, bronzo per la francese Rose Loga

L’azzurra Sara Fantini ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del martello agli Europei di atletica di Roma. Argento per la polacca Anita Wlodarczyk, bronzo per la francese Rose Loga. La portacolori dei Carabinieri scrive la storia dell’atletica italiana: nessun martellista italiano, uomo o donna, aveva mai vinto un oro tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Nessuna lanciatrice azzurra si era mai laureata campionessa continentale all’aperto. Un trionfo meritatissimo per la regolarità mostrata negli ultimi anni, non solo sul piano prestativo ma anche a livello di piazzamenti: quarta ai Mondiali 2022, bronzo agli Europei 2022, sesta ai Mondiali 2023. Una continuità mostrata anche all’Olimpico, con sei lanci oltre i 70 metri. A dare il titolo a Fantini è il 74,18 del primato stagionale al quarto turno, per rispondere alle due avversarie che l’avevano appena fatta scendere dal primo posto. L’emiliana era in testa grazie al 72,61 del terzo lancio fino al sorpasso provvisorio nel giro di pochi minuti di Loga, poi terza con 72,68, e della primatista del mondo Wlodarczyk che si deve accontentare dell’argento con 72,92.

