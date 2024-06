E' uno dei piatti simbolo della gastronomia berlinese. i può mangiare con o senza pelle, ma la ricetta originale rimane un segreto

Salsiccia di maiale guarnita con ketchup e salsa al curry, il currywurst promette di essere il piatto simbolo degli Europei in Germania. E’ considerato una prelibatezza da fast food in un Paese in cui l’umile salsiccia gode di grande importanza. Ogni giorno, all’ora di pranzo, nel quartiere berlinese di Prenzlauer Berg, a centinaia si mettono in coda per un currywurst con patatine fritte da Konnopke’s Imbiss, un fast-food sotto i binari della stazione della U-Bahn di Eberswalder Strasse, dove venne introdotto per la prima volta da Günter Konnopke nel 1960, nell’allora Berlino-Est. Si può mangiare con o senza pelle, ma la ricetta originale rimane un segreto.

