Fantantonio ha rimproverato l'amico durante una partita di padel in coppia a Milano

Nicola Ventola e Antonio Cassano impegnati in coppia in una partita di padel a Milano. Fantantonio si lamenta con il compagno per alcuni errori, poi parte lo show con invettive anche in barese. Le immagini sono state postate da Ventola sui suoi profili social.

