“Jacobs? Ha fatto un grande cambiamento per me ci sorprenderà, lo stanno sottovalutando ma io ho visto i suoi allenamenti, l’ho visto correre secondo me farà delle grandi prestazioni. Sicuramente la difficoltà nella conferma è la cosa più difficile ma io lo conosco, è un ragazzo con la testa sulle spalle ed ha un grandissimo allenatore. Io ci scommetto. Per quanto mi riguarda mi alleno, mi preparo per le mie ultime olimpiadi e dopo mi dedicherò allo sport, alla moda. Vedremo. Andrew Howe, detentore del primato italiano sul salto in lungo a margine della manifestazione Anlaids a Roma

