Il presidente della Federtennis a margine della conferenza stampa di Jannik Sinner

“Ritroviamo un grande giocatore, una grande speranza. Speriamo che il torneo di Cagliari gli abbia dato anche quel quid che gli era mancato a inizio anno e che gli permetta di giocare un grande torneo qui a Roma”. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, parlando di Lorenzo Musetti a margine della conferenza stampa con cui Jannik Sinner a formalizzato il suo ritiro dagli internazionali BNL d’Italia: “Italiani e italiane da seguire e da fare il tifo insieme a Jannik ne abbiamo molti insomma”, ha aggiunto. “Ci sarà anche Matteo Berrettini? Spero di sì, assolutamente. Ha avuto una brutta tonsillite, ma si sta allenando già qui a Roma, seppur non al Foro Italico, sta recuperando le forze ma gli ho detto che lo aspetteremo fino all’ultimo momento” è invece il commento su Matteo Berrettini, di cui Binaghi ha sottolineato anche come la sua presenza sia “importante per il tennis italiano al di là del risultato sportivo”. Questo perché, spiega il numero uno della FIT, “Matteo è un leader, un trascinatore, una bellissima immagine”, ricordando anche come “insieme ai successi di Jannik, la vittoria di Marrakech forse è la più bella notizia, insieme alla vittoria della Paolini a Dubai, di questo travolgente 2024”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata