L'ex campione dei pesi massimi nella sede dislocata dei Tuscany Film Studios

Mike Tyson in questi giorni è a Torino per le riprese di alcune scene di ‘Bunny-Man‘, il nuovo film di Andrea Iervolino. L’ex campione dei pesi massimi, 57 anni, è arrivato mercoledì nelle sede dislocata dei Tuscany Film Studios, che hanno prodotto la pellicola in cui Iron Mike interpreta se stesso. “Il pugilato è il passato, ora voglio essere il migliore nel cinema“, ha poi dichiarato nella conferenza stampa di presentazione del film.

