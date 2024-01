"Buon anno nuovo! Come state? Grazie per il vostro sostegno, vi amo. Cina, mia buona amica!", ha detto il numero uno del mondo in conferenza stampa

E’ diventato virale il video in cui Novak Djokovic parla in cinese. Il campione di tennis era appena uscito vittorioso dal match di United Cup – giocato contro la Cina il 31 dicembre scorso a Perth – quando in conferenza stampa ha voluto dare prova delle sue capacità linguistiche. “Buon anno nuovo! Come state? Grazie per il vostro sostegno, vi amo. Cina, mia buona amica!”, ha detto il numero uno del mondo creando stupore tanto tra i cronisti quanto tra i suoi compagni di Nazionale.

