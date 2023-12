Il serbo numero uno al mondo sul campione statunitense di football: "È un grande esempio"

Novak Djokovic ha confermato con fermezza il suo impegno a continuare la sua carriera tennistica, con l’obiettivo di seguire le orme della leggenda della Nfl, Tom Brady. A 36 anni, l’atleta serbo ha espresso il suo desiderio di emulare la straordinaria longevità del campione statunitense, estendendo la sua carriera ben oltre i 40 anni. Djokovic, attualmente il numero uno al mondo nel tennis, ha tratto ispirazione dall’illustre carriera di Brady, durata 23 anni, nella National Football League. Il quarterback si è assicurato sette vittorie al Super Bowl sia con i New England Patriots che con i Tampa Bay Buccaneers, ritirandosi all’età di 45 anni all’inizio di quest’anno. Djokovic, preparandosi per la sua 22esima stagione da professionista, ha sottolineato le preziose lezioni che ha già raccolto da Brady mentre si preparava per una partita di esibizione contro Carlos Alcaraz a Riyadh. “Tom Brady è un grande esempio di campione nel suo sport e qualcuno che ha avuto una carriera e una longevità così grandiose”, ha dichiarato il 24 volte vincitore di Grande Slam.

