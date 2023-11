Ora scenderà in campo Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor

L’Olanda conduce per 1-0 sull’Italia dopo il primo match di singolare dei quarti di finale di Coppa Davis. Botic Van de Zandschulp ha battuto l’azzurro Matteo Arnaldi in tre set con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7) dopo quasi 3 ore di gioco. Arnaldi ha sciupato ben tre match point nel tie-break finale. Ora le speranze azzurre sono riposte in Jannik Sinner, numero 4 del mondo, che affronterà per la seconda volta in carriera il 27enne Tallon Griekspoor, numero 23.

