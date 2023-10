'Pecco' allunga in vetta alla classifica del Mondiale piloti

Johann Zarco vince il Gran Premio d’Australia, centrando il primo successo in carriera nella MotoGp. Sul circuito di Philipp Island, il francese ha preceduto Bagnaia e Di Giannantonio, al suo primo podio nella classe regina. Quinto Jorge Martin, che dopo aver dominato fino all’ultimo giro, è stato rimontato da tutti gli inseguitori. Bagnaia allunga ancora in vetta alla classifica del Mondiale piloti, 27 i punti di vantaggio sullo spagnolo. “Gara in controllo, sapevo che alla fine saremmo stati i più veloci”, ha commentato l’italiano della Ducati. Domani si correrà la Sprint Race.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata