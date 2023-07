L'olandese precede il compagno di squadra Perez. Terzo Sainz

Max Verstappen non sbaglia un colpo e si aggiudica la sprint race del Gp d’Austria, la seconda stagionale del Mondiale dopo quella disputata in Azerbaigian. Il pilota campione del mondo della Red Bull, sul tracciato bagnato di casa di Zeltweg per via della pioggia, ha respinto al primo giro gli assalti del compagno di squadra Sergio Perez e poi ha preso il largo lanciandosi verso la vittoria in solitaria. Seconda piazza per il pilota messicano delal scuderia austriaca, che precede la Ferrari di Carlos Sainz, che porta così la rossa sul podio, il suo primo stagionale per lo spagnolo. Sabato complicato per l’altra rossa di Charles Leclerc scattato nono in griglia dopo un declassamento di tre posizioni per via di un impeding in qualifica. Niente zona punti per il monegasco che ha chiuso al 12mo posto. Quarto Stroll, a seguire Alonso, Hulkenberg, artefice di un ottimo avvio, Ocon e Russell. Per Max Verstappen è la quarta vittoria nella gara sprint.

