Facebook/Fabrizio Giraudo

La vittima Fabrizio Giraudo, era impegnato nella Coppa Italia Velocità

E’ scomparso oggi, durante la Coppa Italia Velocità a Misano, Fabrizio Giraudo. Il 46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Lo rendono noto gli organizzatori in una nota. Giraudo è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto. La Fmi, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa.

Il Presidente FMI Giovanni Copioli ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”.

