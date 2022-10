Il velista italiano, ex Luna Rossa, parteciperà all'America's Cup 2024 col team svizzero Alinghi

“Ici sono tutti equipaggi internazionali di altissimo livello, grandi velisti che vengono da classi olimpiche, ci sono medaglie olimpiche in gara, compagni di Coppa America e importanti velisti di barche offshore. Sicuramente i più temibili sono i campioni del mondo, gli americani, e vedremo come si comporteranno in queste acque”. A fare il quadro della situazione in occasione del, velista italianoora conin programma a Barcellona. “Per noi – sintetizza a LaPresse – le aspettative sono alte”. Sibello in questi giorni è impegnato come randista con il team Notaro insieme al timoniere e armatore Luca Domenici (con un rilevante passato da derivista), Lorenzo Bressani, tra i più noti velisti italiani, per la tattica e Michele Mennuti come trimmer. “Quando si entra in acqua l’obiettivo è sempre quello di vincere. A Monaco ci sono stato da bambino quando facevo le gare in Optimist. Ora qui le cose sono cambiate con questo bellissimo Yacht Club che ci ospita”. aggiunge Sibello.