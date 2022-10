Il velista italiano è a Monaco per il campionato del mondo J/70

(LaPresse) “Per la Coppa America è tutto in fase di evoluzione. I team iniziano a navigare e io con Alinghi mi trovo a Barcellona dove abbiamo la nostra base. Navighiamo AC 75, la barca 1 di Team New Zealand nelle nuove acque di Barcellona, di sicuro le condizioni sono diverse rispetto a quelle che abbiamo trovato in Nuova Zelanda, ogni team starà pensando a come sviluppare la barca in queste condizioni. Abbiamo visto il varo di Luna Rossa che propone una barca test molto interessante, i neozelandesi di Team New Zeland a Auckland stanno navigando anche loro con una barca test. Tutto è in evoluzione. Adesso i team stanno a guardarsi e a vedere cosa fa l’altro. Noi personalmente siamo in una fase iniziale dove dobbiamo un po’ recuperare essendo un team nuovo quindi pensiamo un po’ più a noi stessi e tra qualche mese inizieremo a pensare anche agli altri”. Così a LaPresse Pietro Sibello, velista italiano ex Luna Rossa ora con il team svizzero Alinghi, sulla America’s Cup 2024 in programma a Barcellona. Sibello in questi giorni è impegnato con il team Notaro al campionato del mondo J/70, organizzato allo Yacht Club de Monaco.

