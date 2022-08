I padroni di casa hanno ottenuto 60 medaglie (26 ori, 20 argenti e 14 bronzi) spuntandola sulla Gran Bretagna in un finale thrilling. I 14 ori conquistati dagli azzurri mettono fuori dalla top tre la Francia che si è fermata a 11

La Germania ha conquistato il Trofeo delle Nazioni dei campionati europei multisport che si sono conclusi domenica sera a Monaco. I padroni di casa, che hanno ottenuto 60 medaglie (26 ori, 20 argenti e 14 bronzi), l’hanno spuntata sulla Gran Bretagna in un finale thrilling. La staffetta femminile della Germania 4×100 ha vinto l’oro decisivo, nell’ultima gara in calendario dell’atletica, davanti alla folla dell’Olympiastadion in festa. I britannici, che chiudono con 60 medaglie a loro volta ma con 24 ori, 19 argenti e 17 bronzi, con la vittoria nella staffetta 4×100 maschile avevano riaperto il discorso per il trionfo finale, prima di incassare il successo della Germania nella staffetta femminile e il contemporaneo flop della loro 4×100, che ha fatto cadere per terra il testimone. Alle spalle delle due duellanti per il primo posto si piazza l’Italia, che finisce in terza posizione con quattordici ori, mettendo fuori dalla top tre la Francia, che si è fermata a undici ori.

Slovenia, Polonia e Austria si sono rivelate le nazioni da battere nell’arrrampicata sportiva, mentre nel beach volley hanno dominato Lettonia e Svezia. La Gran Bretagna si era guadagnata un margine nel triathlon con il successo nella gara femminile di Non Stanford, ma i padroni di casa si sono rifatti con il ciclismo su pista, dove hanno conquistato otto vittorie, le stesse medaglie prese dai britannici ma senza riuscire a ottenere un singolo oro. Per assegnare il Trofeo delle Nazioni ha svolto un ruolo fondamentale pertanto l’atletica, disciplina in cui Germania e Gran Bretagna si sono sfidate a suon di medaglie. Alla fine, al termine di undici giorni di gare nell’ambito della rassegna continentale, a trionfare sono stati proprio i tedeschi. Gli Europei di Monaco multidisciplina (che comprendono atletica, beach volley, canoa sprint, ciclismo, ginnastica, tennis tavolo, triathlon, canottaggio, arrampicata sportiva) si sono svolti dall’11 al 21 agosto in occasione del cinquantesimo anniversario dei Giochi Olimpici nella città tedesca.

