Milano, 28 mag. (LaPresse) – Se i soldati polacchi entreranno in Ucraina non torneranno più a casa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa al termine della sua visita in Uzbekistan, come riporta Ria Novosti. “Per quanto riguarda i vari contingenti, ne ho già parlato. È lì che le autorità polacche si dicono pronte a inviare i loro contingenti”, ha aggiunto Putin, “se alcuni contingenti di Paesi europei arriveranno insieme ai polacchi, alcuni torneranno, i polacchi mai”.

